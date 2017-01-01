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النيجر: ثلاثة قتلى فى هجوم على نقاط أمنية


النيجرـ صحراء ميديا
الاثنين 1 ماي 2017 - 17:58



النيجر: ثلاثة قتلى فى هجوم على نقاط أمنية
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قتل ثلاثة عناصر من الدرك النيجيري اليوم الإثنين فى هجوم على نقطة أمنية نفذه مسلحون يعتقد أنهم من جناح أبو الوليد الصحراوى المبايع لتنظيم داعش.

ووقع الهجوم على النقطة الأمنية لمدينة فانونكي الواقعة 250 كلمترا شمال غربي العاصمة النيجيرية نيامي.

وأكد مراسل صحراء ميديا فى المنطقة نقلا عن مصادر محلية أن جنديين توفيا على الفور فيها قضى الثالث بعد وصوله للمستشفى متأثرا بجروحه.

وتخوض النيجر حربا ضد التظيمات المسلحة بالمنطقة ضمن حلف إقليمي يشمل الكاميرون، والتشاد، ونيجيريا، إضافة إلى كونها إحدى دول الساحل المستضيفة لقوات بورخان الفرنسية التى تقاتل التنظيمات المسلحة فى المنطقة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, النيجر, داعش, مالي
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