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النيجر: قتلى فى هجوم على الحدود مع بوركينافاسو


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 29 ماي 2017 - 20:41



النيجر: قتلى فى هجوم على الحدود مع بوركينافاسو
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لقي شرطيان نيجيريان ومدني مصرعهم،  في هجوم على مركز شرطة قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.

 وقال متحدث باسم الشرطة النقيب اديلي تورو ، في بيان نقله التلفزيون العمومي، إن "الحصيلة المؤقتة للهجوم أسفرت عن مقتل شرطيين ومدني ، وإصابة  ثلاثة من رجال الشرطة بجروح".

وأوضح البيان أن الهجوم الذي شنه مسلحون يعتقد أنهم "إرهابيون" استهدف مركزا للشرطة في منطقة تيلابيري على بعد 10 كلم من الحدود مع بوركينا فاسو.

 وأحرق مكتب محافظ الشرطة حيث كانت الاسلحة مخزنة. كما تم الاستحواذ على عدة أسلحة من طرف المهاجمين الذين حطموا خمس سيارات بينها واحدة للشرطة، و ثلاث بنايات للشرطة حسب البيان. 
 


الكلمات المفتاحية : الشرطة, النيجر
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