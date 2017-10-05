النيجر: مقتل جنود أمريكيين على الحدود مع مالي



قتل ثلاثة جنود أمريكيين في كمين استهدف دورية اميركية-نيجرية في جنوب غرب النيجر قرب الحدود مع مالي.



وأكدت مصادر من القيادة الأمريكية فى أفريقيا(أفريكوم) أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين والعديد من الجنود النيجريين.



وقال مصدر أمني نيجيري لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد خسرنا عناصر في هذا الهجوم في منطقة تيلابيري الاربعاء"، من دون تحديد عدد القتلى وملابسات الكمين.



من جهته قال مصدر محلي مقره في تيلابيري ان "رجالا مدججين بالسلاح أتوا من مالي نصبوا كمينا لدورية لجنود نيجريين واميركيين هم حتما مدربون".

وأكد المصدر ذاته أن الوحدة العسكرية النجيرية ـ الأمريكية لاحقت لكنها ما لبثت أن وجدت نفسها محاصرة في كمين اسفر عن مقتل العديد من عناصرها الاميركيين والنيجريين وفقدان آخرين.



من ناحيتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تسمها أن الكمين أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة اثنين آخرين بجروح.



وفي البيت الابيض قالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز للصحافيين إنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب "بشأن النيجر"، من دون مزيد من التفاصيل.



وتعد هذه المرة الاولى التي يتم الاعلان فيها عن وجود جنود اميركيين في هذه المنطقة المضطربة بسبب العديد من الهجمات الدامية التي تنفذها التنظيمات المسلحة وتستهدف مواقع الجيش



ورغم أن حدودها تعتبر سهلة الاختراق، لا تزال النيجر إحدى الدول الاكثر استقرارا في منطقة عرضة للاضطرابات، حيث تحيط بها مالي وليبيا ونيجيريا التي تواجه تهديد التنظيمات المسلحة.

