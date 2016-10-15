النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني



أفاد مصدر أمني أن أميركيا يعمل في منظمة إنسانية خطف مساء الجمعة في مدينة ابالاك بالنيجر في منطقة تاهوا التي تبعد نحو 350 كلم شمال شرق نيامي، موضحا أن حارس الأمركي قتل خلال عملية الخطف.



ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن المصدر أن "اميركيا يعمل لمنظمة غير حكومية خطف مساء أمس الجمعة، موضحا أن "من المبكر جدا معرفة هوية الخاطفين الذين توجهوا إلى مالي عبر طريق "شنتبراضين " وهي نفس الطريق التي سلكها مهاجمو معسكر النيجر الأسبوع الماضي.



وأضاف أن "السلطات أعلنت حالة إنذار قصوى في القطاع"، مشيرا إلى أن الأمريكي مسن جدا وعلى و هو مقيم في إبلاغ منذ أكثر من عقدين .



وتعد هذه المرة الأولى التى يختطف فيها أمريكي بالنيجر، فيما سجلت عمليات اختطاف لعدد من الرعايا الغربين العاملين فى مناجم اليورانيوم وأغلبهم من الجنسية الفرنسية.





