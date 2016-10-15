الجيش الجزائري يقتل أمير تنظيم جند الخليفة

ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود

النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني

تازيازت تعلن توسعة ب 920 مليون دلار

المغرب: الملك ينتقد الفساد الإداري ويطالب بمواكبة الاصلاح

حراك في مجلس الشيوخ بسبب تعديل الدستور

الرئيس الموريتاني يوشح قائد الأركان العامة السعودية

موريتانيا: الحكومة تحارب الرشوة لتحقيق الجودة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : ثلاث طرق غيرعادية للعثور على هاتفك المفقود https://t.co/IGNltIizKE
السبت 15 أكتوبر - 10:46
Sahara Media Agency : النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني https://t.co/nfBByD24cl
السبت 15 أكتوبر - 10:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

النيجر: مقتل شخص وخطف أمريكي ينشط فى العمل الانساني


النيجر - صحراء ميديا
السبت 15 أكتوبر 2016 - 07:52



عاصمة النيجر نيامي
عاصمة النيجر نيامي
مواضيع ذات صلة

أفاد مصدر أمني أن أميركيا يعمل في منظمة إنسانية خطف مساء الجمعة في مدينة ابالاك بالنيجر في منطقة تاهوا التي تبعد نحو 350 كلم شمال شرق نيامي، موضحا أن حارس الأمركي قتل خلال عملية الخطف.
 
ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن المصدر أن "اميركيا يعمل لمنظمة غير حكومية خطف مساء أمس الجمعة، موضحا أن "من المبكر جدا معرفة هوية الخاطفين الذين توجهوا إلى مالي عبر طريق "شنتبراضين " وهي نفس الطريق التي سلكها مهاجمو معسكر النيجر الأسبوع الماضي.
 
وأضاف أن "السلطات أعلنت حالة إنذار قصوى في القطاع"، مشيرا إلى أن الأمريكي مسن جدا وعلى و هو مقيم في إبلاغ منذ أكثر من عقدين .
 
وتعد هذه المرة الأولى التى يختطف فيها أمريكي بالنيجر، فيما سجلت عمليات اختطاف لعدد من الرعايا الغربين العاملين فى مناجم اليورانيوم وأغلبهم من الجنسية الفرنسية.
 
 
 


الكلمات المفتاحية : اختطاف, النيجر, أمريكا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة