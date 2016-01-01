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النيجر: 18 قتيلا جراء اشتباكات بين منمين ومزارعين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 08:38



النيجر: 18 قتيلا جراء اشتباكات بين منمين ومزارعين
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قتل 18 شخصا على الأقل وأصيب 43 آخرون بجروح في اشتباكات دارت في بلدة بانغي غربي النيجر الثلاثاء بين مزارعين ومربي مواش.
 
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن "هذا الشجار أسفر عن حصيلة مأسوية بلغت 18 قتيلا و43 جريحا فضلا عن إحراق منازل عديدة" في بلدة بانغي الواقعة في منطقة تاهوا.
 
وأضاف البيان أن "الهدوء عاد إلى المنطقة بعد انتشار قوات الأمن وتسيير دوريات لحفظ أمن الأشخاص والممتلكات".
 
ودعت الوزارة المواطنين إلى الهدوء والطمأنينة، مؤكدة فتح تحقيق لاعتقال كل المذنبين وإحالتهم إلى  القضاء.
 
من جهته قال مسؤول محلي فى تصريح صحافي عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه إن الاشتباكات "اندلعت بالسلاح الأبيض صباحا عندما تسبب قطيع أبقار بتخريب حقل حبوب".
 
وأضاف أن "مقتل مالك الحقل في شجار أول هو الذي أشعل برميل البارود"، مؤكدا أن "عددا كبيرا من القتلى هم من الأطفال والنساء".

وغالبا ما تشهد النيجر نزاعات بين مزارعين ومربي مواش ولا سيما في موسم الحصاد الذي يتزامن مع موسم انتقال الرعاة مع مواشيهم إلى المراعي في مسيرات طويلة.
 


الكلمات المفتاحية : المزارعين, المنمين, النيجر, قتلى


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