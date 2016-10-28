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الجمعة 28 أكتوبر - 22:15
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الهواتف تنتصرعلى الكومبيوترات فى استخدام الإنترنت


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 21:21



الهواتف تنتصرعلى الكومبيوترات فى استخدام الإنترنت
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رجح خبراء إعلاميون أن يصبح 75 فى المائة من استخدام الإنترنت، عن طريق الهاتف المحمول، خلال العام المقبل، وهو ما يزيد قليلا عن العام الحالي، مع تنامي عدد المستهلكين حول العالم الذين يصلون إلى الإنترنت عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وتوقعت وكالة "زينيث" للتسويق الإعلامي، في وقت سابق، أن يكون 71 في المائة، من استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 2016.
 
ورجحت "زينيث" في أعقاب نشر تقريرها، أن تأتي 60 في المائة من عوائد الإعلانات على الإنترنت في أنحاء العالم، من الإعلانات على الهواتف المحمولة.
 
وأشارت الوكالة إلى أن الإنفاق على الإعلانات على الهاتف المحمول، في 2018 ، سيصل إجمالا إلى 134  مليار دولار وهو "أكثر مما سينفق على الإعلانات في الصحف والمجلات ودور السينما وإعلانات الشوارع مجتمعة."
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, أنترنت, كومبيوتر, هواتف


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