الوزارة الأولى: توشيح بوسام الاستحقاق الوطني



وشح الوزير الأول يحيى ولد حدمين باسم الرئيس الموريتاني اليوم الأربعاء مسؤولين اثنين بالوزارة الأولى بوسام الاستحقاق الوطني .



ويتعلق الأمر برئيس اللجنة الوطنية للمسابقات محمدن ولد أباه ولد حامد، ، الذي تم توشيحه بوسام ضابط من نظام الاستحقاق الوطني، إضافة إلى المديرة المساعدة لديوان الوزير الأول مكبوله لمام برديد، الموشحة هي الأخرى بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني.



وجرى التوشيح بحضور مدير ديوان الوزير الأول محمد ولد جبريل، و المستشارة المكلفة بالشؤون القانونية في ديوان الوزير الأول فطمة بنت محمد دحي .

