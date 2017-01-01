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Sahara Media Agency : ولد حدمين: معارضو التعديلات الدستورية يحاولون نشر دعاية كاذبة https://t.co/XWefEAEaJN
السبت 27 ماي - 19:38
Sahara Media Agency : كل عام و أنتم بخير ، تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا و لكم الأجر.
السبت 27 ماي - 02:07
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الوزير الأول الموريتاني يتهم المعارضة بـ"الدعاية الكاذبة"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 27 ماي 2017 - 13:10



الوزير الأول الموريتاني يتهم المعارضة بـ"الدعاية الكاذبة"
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قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين مساء أمس الجمعة إن الذين يقفون ضد التعديلات الدستورية هم نفس الأشخاص الذين استولو في الماضي "دون وجه حق" على ثروات البلاد.
 
وأضاف ولد حدمين أن بعض "المغردين خارج السرب"، يحاولون التقليل من أهمية التعديلات الدستورية، ونشر دعايات كاذبة ضدها، "في محاولة يائسة للنيل من المكاسب الكبيرة التي حققها الشعب الموريتاني في السنوات الأخيرة أو التشويش على الجهود التي تبذل لتحقيق المزيد من تلك المكاسب"بحسب تعبير ولد حدمين.
 
وأكد الوزير الأول أن "المتأمل المنصف" للتعديلات الدستورية، لن يجد صعوبة في إدراك ما تنطوي عليه من دلالات وطنية وتنموية تجعلها موضع إجماع كل المواطنين الفخورين بمقاومتهم الوطنية والمتطلعين لغد تنموي أفضل يشارك فيه الجميع.
 
وكان الوزير الأول يحي ولد حدمين  ترأس في الأيام الماضية مهرجانات في عدة مدن بالشرق الموريتاني  دعا فيها إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال استفتاء ال 15 يوليو://0  المقبل.


الكلمات المفتاحية : دستور, معارضة, ولد حدمين
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