الوزير الأول الموريتاني يتهم المعارضة بـ"الدعاية الكاذبة"

قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين مساء أمس الجمعة إن الذين يقفون ضد التعديلات الدستورية هم نفس الأشخاص الذين استولو في الماضي "دون وجه حق" على ثروات البلاد.

وأضاف ولد حدمين أن بعض "المغردين خارج السرب"، يحاولون التقليل من أهمية التعديلات الدستورية، ونشر دعايات كاذبة ضدها، "في محاولة يائسة للنيل من المكاسب الكبيرة التي حققها الشعب الموريتاني في السنوات الأخيرة أو التشويش على الجهود التي تبذل لتحقيق المزيد من تلك المكاسب"بحسب تعبير ولد حدمين.



وأكد الوزير الأول أن "المتأمل المنصف" للتعديلات الدستورية، لن يجد صعوبة في إدراك ما تنطوي عليه من دلالات وطنية وتنموية تجعلها موضع إجماع كل المواطنين الفخورين بمقاومتهم الوطنية والمتطلعين لغد تنموي أفضل يشارك فيه الجميع.