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الوزير الأول الموريتاني يلتقي الرئيس الجزائري


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 21 ديسمبر 2016 - 09:44



الوزير الأول الموريتاني يلتقي الرئيس الجزائري
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التقى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، مساء أمس الثلاثاء، بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في مقر إقامة الأخير في "زيرالدة" بالعاصمة الجزائر.
 
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن ولد حدمين نقل للرئيس الجزائري تحيات نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وجرى اللقاء بحضور الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، فيما تناول علاقات التعاون الأخوية القائمة بين البلدين، وفق ما أكده الوزير الأول الموريتاني في تصريح صحفي عقب اللقاء.
 
وأوضح ولد حدمين أنه نقل للرئيس الجزائري "تحيات أخيه وشقيقه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتمنياته بدوام الصحة له شخصيا".
 
من جهة أخرى أجرى الوزير الأول الموريتاني أمس الثلاثاء مباحثات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولد خليفة، تناولت التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.
 
وقال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين خلال خطابه أمس الثلاثاء في افتتاح أشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون إن التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا والجزائر، ساهم بشكل كبير في استقرار وأمن شبه المنقطة.
 
وأوضح ولد حدمين أن التعاون الأمن بين البدين شمل "محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة"، مشيراً إلى أن "ما حققه هذا التعاون من نتائج ملموسة، يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال توطيد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".
 
وتناقش اللجنة في دورتها الحالية مواضيع التعاون بين البلدين في مجالات العدل، والشؤون الاسلامية، والصحة، والوظيفة العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وغيرها من المواضيع.
 


الكلمات المفتاحية : الجزائر, الوزير الاول, مجلس وطني


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