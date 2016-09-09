الوزير الأول يتباحث مع بعثة من منظمة الشفافية



تباحث الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، صباح اليوم الجمعة، مع بعثة من منظمة الشفافية الدولية تزور موريتانيا حاليا.



وبحسب ما أعلن عنه فإن المباحثات تهدف إلى جمع المعلومات المتعلقة بتطبيق مسلسل الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.



وتقوم البعثة برصد جوانب من مجال الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، وذلك من أجل صياغة توصيات وإعداد تقرير ضمن خطوات سعي موريتانيا للمطابقة الدولية في هذا المجال.



واستقبل الوزير الأول بمكتبه في نواكشوط البعثة التي يرأسها، المدير الاقليمي لمنظمة الشفافية الدولية بأفريقيا الفرانكفونية بادي بالد.



وجرى اللقاء بحضور وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، ومدير ديوان الوزير الأول محمد ولد جبريل وجبيبي صو، مستشار الوزير الاول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

