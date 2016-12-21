الوزير الأول يتباحث مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري





أجرى الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أمس الثلاثاء مباحثات مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولد خليفة.







وتناول اللقاء الذي جرى بحضور اعضاء الوفد المرافق للوزير الاول التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.





وقال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين خلال خطابه أمس الثلاثاء في افتتاح أشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون إن التنسيق الأمني والعسكري بين موريتانيا والجزائر، ساهم بشكل كبير في استقرار وأمن شبه المنقطة.







وأوضح ولد حدمين أن التعاون الأمن بين البدين شمل "محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة"، مشيراً إلى أن "ما حققه هذا التعاون من نتائج ملموسة، يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال توطيد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة".







وتناقش اللجنة في دورتها الحالية مواضيع التعاون بين البلدين في مجالات العدل، والشؤون الاسلامية، والصحة، والوظيفة العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وغيرها من المواضيع.

