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الوزير الأول يدعو لمواجهة دعاة الخطاب المتطرف


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 12:24



الوزير الأول يدعو لمواجهة دعاة الخطاب المتطرف
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دعا الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين أمس الجمعة إلى "الوقوف في وجه دعاة الخطاب المتطرف، والمتاجرين بالخطاب العنصري لتحقيق مآرب شخصية."


دعوة الوزير  الأول جاءت خلال مهرجان جماهيري بتجمع "افجار" التابع لمقاطعة مونكل بمايعرف بمثلث الفقر، بولاية كوركول،تحدث خلاله عن أهمية التصويت للتعديلات الدستورية المقترحة في الخامس اغسطس المقبل.
وقال ولد حدمين "إن لائحة الخدمات الموجهة الى سكان مثلث الفقر ستشهد اتساعا يبرز بالاساس في كهربة جميع بلديات المثلث بنفس جهد الكهرباء في نواكشوط خلال الاشهر القليلة المقبل".


وأضاف الوزير خلال المهرجان "أن تجمع "افجار" اصبح اليوم يضم ازيد من 400 اسرة ويزاول الدراسة به 400 تلميذ كما يتوفر على مختلف الخدمات الاساسية.

وتحدث الوزير الأول  عن ما قطعته البلاد من خطوات على صعيد ضمان المساواة بين المواطنين مشيرا في هذا الصدد الى ان "الحكومة عملت على وضع الاسس الكفيلة بتحقيقها على مختلف الصعد"



الكلمات المفتاحية : الوزير الاول, تطرف, خطاب
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