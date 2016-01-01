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الوزير الأول يطالب بمضاعفة الجهود لإنهاء الأشغال في سوق نواكشوط الجديد


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 12:03



الوزير الأول يطالب بمضاعفة الجهود لإنهاء الأشغال في سوق نواكشوط الجديد
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تفقد الوزير الأول  الموريتاني يحيى ولد حدمين صباح اليوم الثلاثاء الأشغال الجارية في سوق نواكشوط الجديدة وبعض المكاتب الإدارية التي يتم تشييدها حاليا وسط العاصمة.

 

وأطلع الوزير الأول على مستوى سوق نواكشوط الجديدة، ومراحل تقدم الأشغال في هذه المنشأة ،كماتفقد مختلف الورشات و مراحل تقدمها و الطرق والأساليب المتبعة من أجل انجاز المشروع.

 

وطالب الوزير الأول القائمين على الأشغال بمضاعفة الجهود والعمل على اكتمالها في الآجال المحددة مع مراعاة الجودة وتوخي الدقة اللازمين لمثل هذه المشاريع.

 

واستمع الوزير الأول إلى شروح قدمتها وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود حول مراحل تقدم الأشغال والخصائص الفنية في هذه المنشأة الاقتصادية الهامة.

 

وأنجزت حتى الآن حوالي 50 % من الأشغال الجارية في سوق العاصمة  ، وتم إنشاؤها من أجل إعطاء مظهر لائق بالعاصمة وتوفير سوق آمنة تضمن السلامة للمواطنين وتخفف من الضغط على الأسواق الأخرى ،حسب ورقة فنية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء.

 

وسيمكن هذا السوق من توفير 1162 دكانا إضافة الى نظام للتأمين ضد الحرائق مع بضع المكونات الأخرى.



الكلمات المفتاحية : اشغال, سوق, وزير


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