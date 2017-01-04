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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تونس: الأمن يعتقل خلية يشتبه بارتباطها بداعش https://t.co/vgjvs5kUW5تونس-الأمن-يعتقل-خلية-يشتبه-بارتب… https://t.co/A7a1LD1EsP
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الوزير الأول يعرض حصيلة حكومته السنوية أمام البرلمان


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 4 يناير 2017 - 11:51



الوزير الأول يعرض حصيلة حكومته السنوية أمام البرلمان
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بدأ الوزير الأول يحيى ولد حدمين اليوم الأربعاء عرض حصيلة حكومته السنوية وآفاق العمل الحكومي أمام الجمعية الوطنية في نواكشوط خلال جلسة علنية تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد ولد ابيليل.

ويتوقع أن يستعرض ولد حدمين حصيلة عمل حكومته في مختلف المجالات السياسية، والقانونية، ومختلف الإنجازات التى حققتها حكومته
 
وأبرز الوزير الأول مختلف النجاحات  التي حققتها موريتانيا خلال السنة الماضية، مشيرا إلى الاتفاقيات الدولية التى أبرمتها على مختلف الصعد، إضافة إلى فوز موريتانيين بمقاعد فى عدد من المنظمات دولية

وسيركز ولد حدمين على ما تعتزم حكومته القيام به ضمن سياسة القضاء على الفقر و أسبابه مع دعم جهود الحد من البطالة في صفوف الشباب.

وسيعرض الوزير الأول  لخطوط عريضة من أولوياتها إصلاح الإدارة مع عناية خاصة لإصلاح قطاع العدالة، وتوفير الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين في كافة مناطق البلد وذلك بتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية التي لا غنى عنها.

ومن المنتظر أن يتحدث الوزير الأول عن خطوات عملية تستهدف إصلاح النظام التربوي من ضمنها الرفع من مستوى التكوين تمشيا مع حاجيات سوق العمل و متطلبات البحث العلمي في البلد.

وسيعلن الوزير الأول ما سيتم تنفيذه عام 2017 من برنامج فك العزلة عن المناطق الداخلية مع الإعلان عن إنشاء بني تحتية في بعض الولايات، مع تعهد بتوفير الظروف الملائمة القائمين على الأجهزة العسكرية و الأمنية و العاملين فيها حتى يكونوا قادرين على تأدية مهامهم بجدارة و أمان.
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, الحكومة, الوزيرالأول, موريتانيا


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