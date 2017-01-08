الوزير الأول: 10 مليارات هي عائدات بيع المدارس



قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، إن عائدات بيع المدارس والقطع الأرضية التابعة للدولة في نواكشوط، بلغت أزيد من 10 مليارات أوقية.



وأضاف الوزير الأول خلال حديثه أمام نواب الجمعية الوطنية في جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة يوم أمس السبت، أن 7.6مليار من المبلغ مكن من بناء 75 مؤسسة تعليمية في الداخل، من بينها 45 ابتدائية و9 ثانويات امتياز، وثانويتين نموذجيتين ومدرستين للمعلمين.



هذا بالإضافة لبناء 11 مدرسة في نواكشوط، وإعدادية وثانوية امتياز، ومدرسة بسيتي ابلاج في العاصمة.



واعتبر ولد حدمين، أن دواعي بيع هذه المدارس كانت موضوعية، إذ أنها لم تعد صالحة للاستعمال، ولم يعد يؤم الفصل الدراسي فيها أكثر من 17 تلميذا، يزاولون الدراسة وسط الضوضاء.



وكانت الحكومة الموريتانية، قد باعت في السنوات الأخيرة 4 مدارس، ومباني ما كان يعرف بـ "بلوكات" وسط العاصمة انواكشوط، إضافة إلى أجزاء من مدرسة الشرطة في نواكشوط، والتي تصل مساحتها الكلية الى 3.5 هكتارا

