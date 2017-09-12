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الوطنية للأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية في كيدي ماغا وكوركول


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 19:32



الوطنية للأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية في كيدي ماغا وكوركول
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حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الموريتانية مساء اليوم الثلاثاء من تعرض مناطق متفرقة في ولايتي كيدي ماغا وكوركول لرياح قوية ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح غد الأربعاء.


وطالبت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في إشعار المواطنين في هذه المناطق باليقظة والحذر خلال الساعات القادمة "خصوصا في القرى والمناطق الهشة والأقل مقاومة للرياح والفيضانات".


وقالت الهيئة إنه "من المتوقع أن تتكون سحب ركامية رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة إلى قوية محليا على شمال كيدي ماغا، مع احتمال رياح قوية ابتداء من مساء اليوم وحتى صباح الأربعاء (بوعنز، دافور...)، وكذلك جورجور (اندادبني الشرفة، امبود، مقامة والقرى المجاورة)".

 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ48 ساعة القادمة ستتقدم الجبهة المدارية نحو شمال موريتانيا لتخلف بذلك ظروفا ملائمة لتكون سحب ركامية رعدية مع أمطار ضعيفة إلى معتدلة محليا على تيرس الزمور، آدرار، تكانت، لعصابة، لبراكنة، والترارزة، "في حين ستكون السحب الركامية الرعدية المصحوبة برياح متوسطة إلى قوية منتظرة من مساء الأربعاء إلى صباح الخميس على جنوب الحوض الشرقي".                                                                             



الكلمات المفتاحية : أرصاد, رياح, كوركول
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