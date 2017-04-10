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الوطنية للإدارة تحتفى بتخريج دفعة من طلابها


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أبريل 2017 - 17:58



الوطنية للإدارة تحتفى بتخريج دفعة من طلابها
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احتفت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء اليوم الاثنين بنواكشوط بتخريج 69 مفتشا ومراقبا، من بينهم 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با أن تنفيذ برنامج  حكومتها مكن الادارة الموريتانية من مواجهة التحديات الجمة المرتبطة بالتنمية ، حيث يشكل المواطن وسيلتها وهدفها.

 وبينت الوزيرة أنه تم إنجاز العديد من الإصلاحات في السنوات الأخيرة من بينها تكوين الأطر القانونية والنظامية للوظيفة العمومية لتلبية حاجاتها في تسيير الحياة المهنية، وفق تعبيرها.
 
وأبرزت الوزيرة أن هذه الإصلاحات مكنت كذلك من تحسين ظروف الموظفين ووكلاء الدولة العقدويين الذين استفادوا من زيادات في الرواتب ومن التغطية الصحية والاجتماعية.
 
من جهته، دعا المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الخرجين بعد نجاحهم في مسيرة الفصول والدروس النظرية والتطبيقية إلى أن يكونوا المثال الأحسن في إدارة المرفق العمومي وخدمة الوطن والمواطن .

 المتحدث باسم الخريجين أثنى على ما قال إنه وزملاءه تلقوه من رعاية و عناية من طرف إدارة وأساتذة المدرسة الوطنية للإدارة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم مما كان له الأثر الايجابي في نجاحهم.
 


الكلمات المفتاحية : الاارة, الجمارك, الصحافة, القضاء
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