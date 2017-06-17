الوطنية للتعليم العالي تثمن التعاطي مع مطالب الأساتذة





ثمنت النقابة الوطنية للتعليم العالي مساء اليوم السبت ما سمته "تعاطي الشركاء" مع بعض مطالب أساتذة التعليم العالي، وفقا لتعليمات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.





وقالت النقابة في بيان صحفي إنها تذكّر بمطالب الأساتذة العالقة، "وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ اتفاق 2009 ومراجعة وضعية تقاعد أساتذة التعليم العالي واستحقاقات زيادة العبء التدريسي 2016، ومنح القطع الأرضية للأساتذة المتبقين في الداخل".





وأكدت النقابة أن مطالب الأساتذة العالقة ملحة وأساسية لضمان ظروف ملائمة للعملية التربوية، داعية إلى العمل على تحقيقها في أسرع وقت ممكن، "لأن تجاوز تلك التحديات سيرفع أكثر من أداء الأساتذة ويساهم في تطوير العملية التربوية".





وقالت النقابة إنها تشكر الأساتذة على "تضحياتهم الجسام وعطائهم النوعي خلال السنة الجامعية المنصرمة رغم الصعوبات و التحديات الكبيرة التي تقف عائقا أمام تأدية أستاذ التعليم العالي لدوره كاملا".

