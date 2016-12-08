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الوطنية للشغيلة تدعو للتضامن مع "قناة المرابطون"‎


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 ديسمبر 2016 - 18:20



الوطنية للشغيلة تدعو للتضامن مع "قناة المرابطون"‎
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دعت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، اليوم الخميس، كل الأطراف الموريتانية إلى العمل سوية بروح تضامنية عالية لمساعدة قناة "المرابطون" الخاصة التي تعرضت مساء أمس لحريق توقفت إثره عن البث.
 
وأعلنت النقابة العمالية في بيان صحفي، تعاطفها ومساندتها لقناة المرابطون، داعية الجميع إلى مساندتها حتى تتغلب على تبعات الأضرار التي لحقت بها.
 
وشددت النقابة على ضرورة "استعادة هذا الصوت المستقل، الذي يسهم إسهاما مميزا في ترقية الإعلام الوطني المستقل، وهو ما يؤدي لا محالة إلى الإسهام في تنوير وتوعية المجتمع والرقي به"، بحسب نص البيان.
 
وكان حريق هائل قد شب في استديو البث الرئيس للقناة، ملحقاً أضراراً كبيرة بمعداتها الفنية، ما تسبب في توقف بث القناة التي تعد واحدة من أبرز القنوات الخاصة في موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : المرابطون, صحافة, نقابة


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