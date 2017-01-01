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الوطني لطلبة موريتانيا يطالب بصرف منح الطلاب


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 19:05



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ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا اليوم الثلاثاء بما سماه المحاولات المكشوفة للالتفاف على منح الطلاب، مؤكدا رفضه "للتلكؤ الحاصل في صرف المنح على المستفيدين منها هذا العام".

وحذر الاتحاد الطلابي في مسيرة نظمها اليوم داخل المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية إدارة المعهد من "مغبة التلاعب بالمكتسبات الطلابية الكبرى وعلى رأسها المنحة".

وأكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (قسم المعهد) محمد الأمين ولد حمن ضرورة صرف منح الطلاب دون تأخير، " قبل اللجوء إلى خيارات نضالية تصعيدية".

وقال ولد حمن إنه يستغرب تجاهل الإدارة لمحاضر اللجنة الوطنية للمنح القاضية بمنح طلاب المعهد الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لنيل حقهم في المنحة هذا العام.


الكلمات المفتاحية : اتحاد, طلاب, منح
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