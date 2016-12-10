الوقف التركي يتسلم إدراة مدارس غولن بموريتانيا

الميزانية تؤجل محاكمة اغباغبو إلى العام المقبل

نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد

وزير الاقتصاد يتحدث عن أساليب الفساد بموريتانيا‎

مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا

الاقتصاد والإرهاب يتصدران اجتماع موريتانيا والاتحاد الأوروبي

اُمسية في نواكشوط لاحياء المولد النبوي الشريف

معارضون يعترضون مسيرة الحكومة ضد الفساد (صور)

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الميزانية تؤجل محاكمة اغباغبو إلى العام المقبل https://t.co/p3ZfbMWgD8
الجمعة 9 ديسمبر - 21:27
Sahara Media Agency : نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد https://t.co/yOHOOsCUwf
الجمعة 9 ديسمبر - 20:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الوقف التركي يتسلم إدراة مدارس غولن بموريتانيا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 10 ديسمبر 2016 - 00:20



الوقف التركي يتسلم إدراة مدارس غولن بموريتانيا
مواضيع ذات صلة

قال وكيل رئاسة الوقف التركي حسن ياووز، مساء أمس الجمعة إن "الحكومة الموريتانية بصدد تسليمهم إدارة 5 مدارسة تابعة للمنظمة غولن التي تتهمها الحكومة التركية بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي.

وأضاف فى تصريح للأناضول أن "الوقف وقّع مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية بخصوص تسليم المدارس الخمسة التي يتعلم فيها ألف و500 طالب".
 
ولفت إلى لقاء أجراه مسؤولون في الوقف مؤخرًا مع رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال مباحثاتهم مع الحكومة في هذا الإطار.
 
وأشار إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز أكد أن بلاده لن تسمح لمنظمة "غولن" بتعكير علاقات موريتانيا مع تركيا.
 
وباتفاقية اليوم يصل عدد البلدان الإفريقية التي قررت تسليم إدارات تلك المدارس للوقف، لست دول هي: بنين، والصومال، وغينيا، والسودان، وتشاد، وموريتانيا.
 
وحقق الوقف الذي تأسس قبل 3 أشهر، إنجازات من خلال إبرام مذكرات تفاهم  مع السلطات المعنية في الدول المذكورة.
 


الكلمات المفتاحية : المدارس, تركيا, غولن, موريتانيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة