الوقف التركي يتسلم إدراة مدارس غولن بموريتانيا



قال وكيل رئاسة الوقف التركي حسن ياووز، مساء أمس الجمعة إن "الحكومة الموريتانية بصدد تسليمهم إدارة 5 مدارسة تابعة للمنظمة غولن التي تتهمها الحكومة التركية بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي.



وأضاف فى تصريح للأناضول أن "الوقف وقّع مذكرة تفاهم مع الحكومة الموريتانية بخصوص تسليم المدارس الخمسة التي يتعلم فيها ألف و500 طالب".



ولفت إلى لقاء أجراه مسؤولون في الوقف مؤخرًا مع رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال مباحثاتهم مع الحكومة في هذا الإطار.



وأشار إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز أكد أن بلاده لن تسمح لمنظمة "غولن" بتعكير علاقات موريتانيا مع تركيا.



وباتفاقية اليوم يصل عدد البلدان الإفريقية التي قررت تسليم إدارات تلك المدارس للوقف، لست دول هي: بنين، والصومال، وغينيا، والسودان، وتشاد، وموريتانيا.



وحقق الوقف الذي تأسس قبل 3 أشهر، إنجازات من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع السلطات المعنية في الدول المذكورة.

