الولايات المتحدة: هجمات "إرهابية" محتملة في نواكشوط



قالت السفارة الأمريكية في نواكشوط، إن الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن هنالك "مجموعات إرهابية" تخطط لشن هجمات "على المدى القصير" ضد الرعايا الأمريكيين في نواكشوط.



ودعت السفارة في بيان نشرته أمس الخميس عبر موقعها الإلكتروني، جميع الرعايا الأمريكيين بنواكشوط إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع الرعايا الغربيين.



وقالت السفارة في البيان إنها "تبلغ المواطنين الأمريكيين أن الحكومة الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن المجموعات الإرهابية تخطط لشن هجمات على المدى القصير ضد أماكن يتواجد فيها أمريكيون بنواكشوط".



وأوضحت السفارة أن "هذه المعلومات تأتي في وقت دعت فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام، المنتسبين لها إلى شن هجمات إرهابية على مستوى عالمي في عام 2016"، وفق نص البيان.



وخلصت إلى شرح إجراءات الحيطة والسلامة التي تنصح بها الرعايا الأمريكيين في موريتانيا، وقالت: "يجب أن تكونوا على وعي بمحيطكم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وتفادي الخروج في مجموعات كبيرة من الرعايا الغربيين، وعدم الجلوس في أماكن ترى بوضوح من الشارع".



وسبق أن قتل مواطن أمريكي عام 2009، في عملية ربطتها الأجهزة الأمنية الموريتانية بخلايا مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

