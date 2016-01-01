اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار فى أفريقيا



أعلنت اليابان اليوم السبت عزمها استثمار 30 مليار دولار فى أفريقيا لتمويل البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية لنحو 10 ملايين نسمة على مدى 3 أعوام.



وتبدى اليابان، التي تعاني فقرا في الموارد الطبيعية، اهتماما منذ فترة طويلة باستغلال الموارد الهائلة في إفريقيا.



وزاد هذا الاهتمام مع تنامي الاعتماد على الغاز الطبيعي والنفط عقب كارثة مفاعل فوكوشيما التى دفعت اليابان لإغلاق معظم المفاعلات النووية.



وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، للحاضرين في افتتاح مؤتمر اليابان الدولي السادس للتنمية في أفريقيا المنعقد في عاصمة كينيا نيروبي."بالاشتراك مع القطاع الخاص، أتوقع أن يصل الإجمالي إلى 30 مليار دولار أميركي".



وأعلن آبي أن هذا الإستثمار ينم عن ثقة اليابان في مستقبل إفريقيا، مشيرا إلى أنه جاء لكي "تحقق اليابان وإفريقيا نموا سويا".



وكانت اليابان تعهدت باستثمارات بمبلغ 32 مليون دولار للدول الإفريقية في الاجتماع السابق في 2013.



وشارك في المؤتمر أكثر من 30 رئيس دولة من القارة الإفريقية، فضلا عن ما يزيد عن 10 آلاف مندوب.

