اليابان: ساعدنا موريتانيا بـ53.3 مليون دولار





قال السفير الياباني المعتمد فى موريتانيا هستيغي شمزي إن المساعدات التي قدمتها بلاده إلى موريتانيا وصلت إلى 3ر53 مليون دولار أمريكي، مؤكدا دعم اليابان لجهود موريتانيا في عدة مجالات .







جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الياباني اليوم الخميس بانواكشوط بعد زيارة قام بها لباسكنو وفصالة انييرى بولاية الحوض الشرقي خلال الفترة مابين 21 الى 23 من الشهر الجاري.







وأشاد السفير الياباني خلال المؤتمر ، بجهود موريتانيا فى مجال مكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب.







وأشار الى ان اليابان تدعم جهود موريتانيا بالتعاون مع المنظمات الدولية في عدد من المجالات بما فيها تسييير الحدود والعون الانساني والغذائي للسكان الأكثر هشاشة ، بالإضافة لمعالجة مشكل اللاجئين الماليين.





وتناول الكلام خلال هذا المؤتمر الصحفي، نائب مقاطعة باسكنو محمد محمود ولد سيدي الذي ثمن باسم السكان، التدخلات التي تقوم بها المنظمات الدولية في هذه المقاطعة التي تستضيف عشرات الآلاف من اللاجئين، متمنيا أن يسود الامن جمهورية مالي حتى يتمكنوا من العودة إلى بلادهم.







وحضر المؤتمر الصحفي ممثلو منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الآمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي.

