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اليمن تعتذر رسميا عن استضافة القمة العربية المقبلة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 17 أكتوبر 2016 - 11:19



اليمن تعتذر رسميا عن استضافة القمة العربية المقبلة
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اعتذرت اليمن اليوم الاثنين رسميا عن رئاسة الدورة ال 28 للقمة العربية المقبلة بسبب الأوضاع غير المواتية التي تمر بها البلاد ، بسبب النزاع  بين الأطراف اليمنية على السلطة .


وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية على عدد من المحافظات" ، استدعت اعتذار اليمن عن استضافة القمة العربية .

 

وأضافت أن مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية رياض العكبرى التقى أمس مع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة ونقل له رسالة اعتذار شفهية من عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بهذا المعنى متضمنة الأسباب التي فرضتها التحديات القائمة في اليمن. 

 

وأشارت الوكالة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة صعوبة الاوضاع في اليمن خاصة مع استمرار "تعنت الميليشيات الانقلابية واستمرارها في افشال أي تحركات لإحلال السلام في اليمن والعودة للمسار السياسي" ، وفق ماورد في الوكالة الرسمية .



الكلمات المفتاحية : عرب, قمة, يمن


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