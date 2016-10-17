اليمن: خطة جديدة لحل النزاع ومطالب بوقف إطلاق النار



أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تأييد دولي قوي لجهوده وخطته التي سوف يطرحها في أسرع وقت ممكن على أطراف النزاع اليمني.



وأكد ولد أحمد فى أعقاب اجتماع عقد بلندن وضم وزراء خارجية السعودية، الإمارات، وبريطانيا، وأمريكا أن الخطة تتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع.



وذكر المبعوث الأممي أن الوزراء أعربوا عن تأييدهم القوي لجهوده وخطته التي سوف يطرحها في أسرع وقت ممكن على كل من الجانبين .



واتفق الوزراء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الصراع، ودعوا كذلك كافة الأطراف اليمنية للعمل بإصرار مع المبعوث الأممي استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وطالبوا كافة الأطراف بإبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات، مؤكدين أن الخطوات أحادية الجانب، بما فيها الخطوات التي اتخذت في صنعاء لتشكيل مؤسسات سياسية تتنافى مع الحل السلمي ولن تمنح أي شرعية لها.



وأعرب الوزراء عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، داعين كافة الأطراف إلى احترام المؤسسات الحكومية والمالية والحفاظ عليها.



ودعت كل من بريطانيا و الولايات المتحدة و الامم المتحدة، أمس الأحد إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في اليمن,خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء العنف بين القوات الحكومية والحوثيين.

