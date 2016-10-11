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اليمن: ولد الشيخ أحمد يطالب بالعودة إلى المفاوضات


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 08:54



اليمن: ولد الشيخ أحمد يطالب بالعودة إلى المفاوضات
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دعا المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أطراف النزاع فى اليمن إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن.

وطالب  المبعوث الأممي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت المجتمع الدولي بالدفع بالأطراف إلى طاولة المفاوضات .

وقال ولد الشيخ أحمد إنه ينبغي فعل كل شيء من أجل إحالة مرتكبي هذه الهجمات الشنيعة إلى القضاء ، مؤكدا جدية الأمم المتحدة في الحصول فورا على نتائج التحقيق الجاري.

وأدى قصف جوي استهدف مجلس عزاء، السبت الماضي ، في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة 525 بجروح، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الهجمات وقعت في وقت تم فيه تحقيق تقدم مهم إثر مفاوضات طويلة، تقاربت خلالها وجهات النظر من أجل توقيع  اتفاق دائم"، مطالبا كل الأطراف بضبط النفس.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، التحالف إلى نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مشددا على أن موقف فرنسا يعتبر أن الخيار العسكري لا يوصل إلى حل.

و لقي القصف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا و إصابة 525 بجروح إدانة دولية واسعة، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد النظر في دعمها للتحالف العربي.

 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, النزاع, اليمن, ولد الشيخ أحمد


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