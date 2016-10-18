اليونسكو تتبنى قرارًا يعتبر الأقصى تراثا إسلاميا خالصا



تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" اليوم بشكل نهائي قرارا يعتبر الأقصى تراثا إسلاميا خالصا خلال اجتماع عقدته المنظمة في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس .



وكانت لجنة الشؤون الخارجية لليونسكو" صوتت الخميس الماضي، على مشروع قرار ينفي وجود أي علاقة تاريخية بين اليهود والمسجد الأقصى.



و صوتت 24 دولة لصالح القرار المقدم للجنة الشؤون الخارجية بالمنظمة، بينما عارضت 6 دول القرار، فى حين امتنعت 26 دولة عن التصويت .



وانتقدت اسرائيل قرار اليونسكو مدعية أن القدس مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحين، واليهود، في حين لقيت الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل الفلسطنيين، ورأت السلطات أنه يمثل انتصارا كبيرا للدولة الفلسطينية.

