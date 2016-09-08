اليونسكو: 758 مليون شخص في العالم أميون

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إن 758 مليون نسمة من سكان العالم الراشدين، ما يزالون أميين لا يستطيعون قراءة أو كتابة جملة واحدة، ويمثل عدد النساء منهم حوالي الثلثين٠

وأكدت المديرة العامة لليونيسكو إيرينا بوكوفا بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف ال 8 سبتمبر من كل عام أن عدد الشباب الذين لا يملكون مهارات القراءة والكتابة انخفض بنسبة 25% في الفترة الممتدة من عام 1990 إلى عام 2015 على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد سكان العالم٠

وأشارت بوكوفا إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تقدم رؤية عالمية جديدة للازدهار والاستدامة والسلام في 17 هدفا منها هدف خاص بالتعليم ينص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ".

وأضافت أن العالم تغير منذ عام 1966 أي بعد الاعلان عن اليوم الدولي لمحو الامية و"ماتزال اليونسكو عازمة على تمكين الناس كافة رجالا ونساء من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة واغتنام الفرص المتاحة لتحقيق كل تطلعاتهم وهم ينعمون بالكرامة والاحترام، إذ أن محو الأمية هو السبيل إلى بناء مستقبل أفضل للجميع" وفق تعبيرها