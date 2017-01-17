اليونيسف تحرر 4 آلاف طفل مجند جنوب السودان



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، أنها أعادت أربعة آلاف و563 طفلا إلى ذويهم في جنوب السودان منذ عام 2013، بعدما كانوا مجندين من أطراف النزاع في البلاد.



المتحدث باسم المنظمة تيموثي أيروين أكد في حديث صحفي أن الأطفال تم فصلهم عن الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، دون أن يدلي بمزيد من التوضيحات عن كيفية إعادتهم.



وقدّر المسؤول الأممي، مجموع الأطفال الذين حملوا السلاح بأكثر من 16 ألفاً، قتل منهم قرابة ألف و200 طفل، "دون أن يحدد أعمارهم".



وقد شهدت جنوب السودان المنفصل عن السودان عام 2011، أزمة سياسية جعلت الأطراف المتصارعة تحمل السلاح ما أدى إلى نزوح مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

