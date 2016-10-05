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اليونيسف: 385 مليون طفل فى العالم يعانون الفقر


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 5 أكتوبر 2016 - 13:23



اليونيسف: 385 مليون طفل فى العالم يعانون الفقر
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كشفت منظمتان أمميتان اليوم الأربعاء أن قرابة 385 مليون طفل حول العالم يعيشون أوضاعا صعبة للغاية ويعانون من الفقر الشديد.
 
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في دراسة نشرتها أنه في عام 2013 سجل نحو 19.5 بالمائة من إجمالي عدد الاطفال في الدول النامية يعيشون في أسر يبلغ متوسط دخلها اليومي نحو 2 دولار أو أقل للفرد الواحد، فيما بلغ عدد الذين يعيشون في فقر مدقع على مستوى العالم نحو 385 مليون طفل.
 
وحذرت اليونيسف من أن الأطفال الأصغر سنا هم الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن خمس عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في البلدان النامية يعيشون في أسر تعاني من الفقر الشديد.

وتستند التقديرات العالمية لمعدلات الفقر بين الأطفال على بيانات تم جمعها من 89 دولة، تشكل نحو 83 بالمائة من تعداد سكان دول العالم النامية.
 وتعد منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا ذات المعدل الأعلى في عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر شديد، بنسبة تصل الى 50 فى المائة من الأطفال هناك.
 
وأشار المدير التنفيذي لليونيسف أنتوني ليك، إلى إن "الأطفال هم الأكثر تضررا من آثار الفقر الشديد، والأطفال الأصغر سنا هم الأكثر معاناة، نظرا للآثار المدمرة للحرمان على أجسادهم وعقولهم".
 
وأضاف "من المؤسف أن نصف الأطفال في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا وخمس الأطفال في البلدان النامية يعيشون في فقر مدقع.. فهذا لا يضعف فقط من آفاق مستقبلهم، وإنما يحبط أيضا من آمال مجتمعاتهم".
 
وفي دراسة مشابهة، ذكر البنك الدولي أن قرابة 767 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون في فقر شديد ويبلغ متوسط دخلهم اليومي أقل من 2 دولار للفرد، نصف هذا العدد من الأطفال دون سن ال18 عاما.
 
وقالت آنا ريفينجا، المديرة المسؤولة عن قضايا الفقر والمساواة بالبنك الدولي, إن "هذا العدد الهائل من الأطفال الذين يعانون من الفقر الشديد يشير الى الحاجة للاستثمار في السنوات المبكرة في خدمات مثل, رعاية الأمهات الحوامل وبرامج تنمية الطفولة وجودة التعليم وتوفير المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي وتوفير الرعايا الصحية".


الكلمات المفتاحية : الأطفال, الجوع, الغذاء, الفقر, اليونيسيف


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