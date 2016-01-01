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انتخابات الغابون تطيح بمستشار رئاسي في كوت ديفوار


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 31 غشت 2016 - 10:34



انتخابات الغابون تطيح بمستشار رئاسي في كوت ديفوار
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أقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا مستشاره الخاص في رئاسة الجمهورية وذلك بسبب تدخله في سير عملية الانتخابات الرئاسية التي نظمت السبت الماضي في الغابون.
 
وقال بيان صادر عن الرئاسة الإيفوارية: "بعد المعلومات المتعلقة بتدخل مامادي دياني في العملية الانتخابية بجمهورية الغابون الشقيقة، تمت إقالته من مهامه كمستشار خاص في رئاسة جمهورية كوت ديفوار ابتداء من اليوم".
 
وأضاف البيان أن "رئاسة الجمهورية تدين هذا التدخل وتطمئن السلطات والشعب الغابوني أنها متمسكة باحترام سيادة جمهورية الغابون".
 
وكان الناطق باسم الحكومة في الغابون قد اتهم مسؤولاً رفيعاً في كوت ديفوار بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح المعارضة جان بيغ، ولمح إلى أن فرنسا غير بعيدة من دعم المرشح.
 
وتعيش الغابون حالة من الترقب في انتظار إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو والدبلوماسي جان بينغ؛ فيما تشير نتائج أولية إلى تقدم بونغو بفارق طفيف رغم اعتراض المعارضة ومطالبتها بإعادة فرز المكاتب.
 


الكلمات المفتاحية : الغابون, انتخابات, كوت ديفوار


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