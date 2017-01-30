انتخاب اتشادي فاز موسى رئيسا للمفوضية الأفريقية



انتخب أعضاء دول الاتحاد الافريقي، زوال اليوم الإثنين، اتشادي فاز موسى فكي محمد رئيسا للمفوضية الأفريقية، وذلك في جلسة مغلقة عقدها في العاصمة الاثيوبية أديس بابا.



وفاز وزير الخارجية اتشادي السابق الذي تنافس معه على مقعد المفوضية خمسة مرشحين، بحصوله على تسعة وثلاثين صوتا، مكتسحا بذلك منافسيه الذين توزعت بينهم خمسة عشر صوتا.



وكانت أعمل القمة الإفريقية بدورتها 28 قد بدأت صباح اليوم في مقرها بالعاصمة الاثيوبية، إذ تم تسليم الرئيس الغيني آلفا كوندي الرئاسة الدورية للأتحاد الإفريقي خلفا لرئيس تشاد إدريس ديبي.

