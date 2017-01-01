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الثلاثاء 4 يوليوز - 23:03
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انتخاب موريتانيا عضوا في اللجنة التنفيذية لـ "كافراد"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 08:52



انتخاب موريتانيا عضوا في اللجنة التنفيذية لـ "كافراد"
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انتخبت موريتانيا أمس الثلاثاء عضوا في اللجنة التنفيذية للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد"، بالعاصمة المغربية الرباط .

وحصلت موريتانيا على عضوية اللجنة التنفيذية للمركز (لمأمورية من ثلاث سنوات)، على هامش الدورة الخامسة والخمسين لاجتماع المجلس الإداري للكافراد والمنتدى الثالث عشر حول تحديث الإدارة ومؤسسات الدول.

وشاركت موريتانيا  فى الدروة بوفد ترأسه وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمب با .

ويعتبر المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" منظمة افريقية بيحكومية ، أنشأتها  الحكومات الإفريقية سنة 1964 وبدعم من اليونسكو. ويوجد مقر "كافراد" في مدينة طنجة بالمغرب.


الكلمات المفتاحية : المخرب, تنمية, كافراد ، موريتانيا
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