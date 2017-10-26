انتخاب موريتانيا عضوا في المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة



انتخبت موريتانيا عضوا في المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة لمدة سنتين، و ذلك في ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مساء أمس بمدينة الرباط.



ويتكون المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة من المملكة العربية السعودية، رئيساً، ومن الإيسيسكو مكلفة بأمانة المكتب، ومن 9 دول أعضاء هي: الأردن ، الكويت، وموريتانيا كممثلة عن المنطقة العربية، و أوغندا، التوغو، بالإضافة إلى نيجيريا عن المنطقة الإفريقية، و اندونيسيا، و تركيا، المالديف عن المنطقة الأسيوية .



وقد ترأس الوفد الموريتاني المشارك في المؤتمر الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة، إلى جانب القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الموريتانية بالرباط.

