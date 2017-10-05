مورتانيا: تعيينات في وزارتي العدل والبترول

مجلس الوزراء الموريتاني يجري تعيينات في وزارة المالية

موريتانيا: تعيينات في وزارة المياه والصرف الصحي

انتخاب موريتانيا في احدي لجان الاتحاد الإفريقي

وزير المالية: تغير تقييم البنك الدولي لاقتصاد موريتانيا

حقوقيو السنغال: الحكومة لا يمكنها منعنا ولا نتحدث باسمها

موريتانيا: إقالة المدير العام لشركة المياه ومساعده

شرطة موريتانيا تقمع احتجاج الشيوخ وتمنع التصوير

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Communiqué final du conseil des ministres de ce jeudi https://t.co/2Ve2PFuGeh
الخميس 5 أكتوبر - 21:39
Sahara Media Agency : هذا ما قاله الحقوقيون السنغاليون بعد إلغاء مؤتمرهم الصحفي حول حقوق الإنسان في #موريتانيا https://t.co/5hmh67uQQR
الخميس 5 أكتوبر - 18:49
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

انتخاب موريتانيا في احدي لجان الاتحاد الإفريقي


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 5 أكتوبر 2017 - 20:10



انتخاب موريتانيا في احدي لجان الاتحاد الإفريقي
مواضيع ذات صلة

 

انتخبت موريتانيا اليوم الخميس نائبا لرئيس للجنة الفنية المختصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة للاتحاد الإفريقي.


وتمثل موريتانيا بهذا الانتخاب إقليم الشمال بالاتحاد الإفريقي، وتعتبر هذه اللجنة الجهاز الثالث من حيث الترتيب والسمو وتحصين القرارات في أجهزة الاتحاد الافريقي، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون التأسيسي للاتحاد.

وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد أمم التي مثلت موريتانيا في الاجتماع قالت في مداخلتها إن موريتانيا تعطي أهمية كبيرة لقضيتي الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر على المستوى الإفريقي والعربي والوطني.


كما استعرضت الوزيرة إنجازات موريتانيا في مجالات تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من أجل المساهمة في دفع أجندة التنمية لأفق 2063.

وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، المصادقة على تقرير اجتماع الخبراء واستعراض التقارير حول سياسات وبرامج البلدان الافريقية في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة .



الكلمات المفتاحية : افريقيا, الاتحاد الافريقي, لجان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة