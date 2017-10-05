انتخاب موريتانيا في احدي لجان الاتحاد الإفريقي





انتخبت موريتانيا اليوم الخميس نائبا لرئيس للجنة الفنية المختصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة للاتحاد الإفريقي.





وتمثل موريتانيا بهذا الانتخاب إقليم الشمال بالاتحاد الإفريقي، وتعتبر هذه اللجنة الجهاز الثالث من حيث الترتيب والسمو وتحصين القرارات في أجهزة الاتحاد الافريقي، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون التأسيسي للاتحاد.



وزيرة الزراعة لمينة بنت القطب ولد أمم التي مثلت موريتانيا في الاجتماع قالت في مداخلتها إن موريتانيا تعطي أهمية كبيرة لقضيتي الأمن الغذائي، ومكافحة الفقر على المستوى الإفريقي والعربي والوطني.





كما استعرضت الوزيرة إنجازات موريتانيا في مجالات تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من أجل المساهمة في دفع أجندة التنمية لأفق 2063.



وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع، المصادقة على تقرير اجتماع الخبراء واستعراض التقارير حول سياسات وبرامج البلدان الافريقية في قطاعات الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة .

