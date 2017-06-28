انتخاب موريتانيا مندوبا جهويا للصناعة التقليدية بأفريقيا الشمالية



انتخبت موريتانيا مندوبا جهويا فى منظمة ترقية الصناعات التقليدية لدول إفريقيا الشمالية خلال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء لجنة تنسيق المنظمة المنعقدة في زمبابوي يومي 22- 23 يونيو الجاري.



وقال مدير الصناعة التقليدية والحرف بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، عابدين ولد باب أحمد إن المؤتمر صادق على توصيات من بينها وضع ديناميكية وبرامج تستهدف تنمية جهوية وقارية للصناعة التقليدية لسنوات 2018 – 2020.



وأضاف أن جدول أعمال الدورة تركز على تجديد هياكل اللجنة، حيث تم انتخاب موريتانيا عن إفريقيا الشمالية، وبوروندي عن مجموعة دول إفريقيا الوسطى، وزمبابوي عن دول الجنوب الافريقي، في حين انتخبت مالي مندوبا عن دول إفريقيا الغربية.



كما أوصى المشاركون بضرورة تأسيس صندوق لتنمية الصناعة التقليدية في الدول الأعضاء في المنظمة.

