موريتانيا: أمطار متفاوتة على الولايات الشرقية

أطباء موريتانيا يلوحون بإضراب شامل

شركة موريتانية تشكو "المضايقة" بغينيا الاستوائية

انتخاب موريتانيا مندوبا جهويا للصناعة التقليدية بأفريقيا الشمالية

موريتانيا: تحديد المعدل وترقب لنتائج "كونكور"

تقرير: الصراع الليبي قبلة المقاتلين عبر الحدود

مخاوف من وفاة 50 مهاجرا فى صحراء النيجر

عودة هاتف "نوكيا 3310" إلى الأسواق

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أطباء موريتانيا يلوحون بإضراب شامل https://t.co/vgjvs53jxvأطباء-موريتانيا-يلوحون-بإضراب-شامل_a35327.h… https://t.co/dxwJXt6yA4
الاربعاء 28 يونيو - 15:38
Sahara Media Agency : اجتماع لتحديد معدل النجاح فى مسابقة دخول الإعدادية https://t.co/VizCvvfI8x
الاربعاء 28 يونيو - 14:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

انتخاب موريتانيا مندوبا جهويا للصناعة التقليدية بأفريقيا الشمالية


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 يونيو 2017 - 13:00



انتخاب موريتانيا مندوبا جهويا للصناعة التقليدية بأفريقيا الشمالية
مواضيع ذات صلة

انتخبت موريتانيا مندوبا جهويا فى منظمة ترقية الصناعات التقليدية لدول إفريقيا الشمالية خلال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء لجنة تنسيق  المنظمة المنعقدة في زمبابوي يومي 22- 23 يونيو الجاري.
 
وقال مدير الصناعة التقليدية والحرف بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، عابدين ولد باب أحمد إن المؤتمر صادق على توصيات من بينها وضع ديناميكية وبرامج تستهدف تنمية جهوية وقارية للصناعة التقليدية لسنوات 2018 – 2020.
 
وأضاف أن جدول أعمال الدورة تركز على تجديد هياكل اللجنة، حيث تم انتخاب موريتانيا عن إفريقيا الشمالية، وبوروندي عن مجموعة دول إفريقيا الوسطى، وزمبابوي عن دول الجنوب الافريقي، في حين انتخبت مالي مندوبا عن دول إفريقيا الغربية.
 
كما أوصى المشاركون بضرورة تأسيس صندوق لتنمية الصناعة التقليدية في الدول الأعضاء في المنظمة.
 


الكلمات المفتاحية : الصناعة التقليدية, انتخاب, شمال أفريقيا, موريتايا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة