انتخاب نقيب جديد للصحفيين الموريتانيين



انتخبت نقابة الصحفيين الموريتانيين، اليوم الأحد، الصحفي محمد سالم ولد الداه نقيباً جديداً، خلفاً للنقيب المنتهية ولايته أحمد سالم ولد المختار السالم.



وجاء انتخاب ولد الداه بعد حصول اللائحة التي يقودها (الإصلاح) على 252 صوتاً، مقابل 242 صوتاً للائحة التي قادها ولد المختار السالم (الإجماع).



وبحسب النتائج التي أعلن عنها مساء اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط، فإن عدد الأصوات اللاغية كان 28 صوتاً، فيما صوت 23 صحفياً بالحياد.



ويزيد عدد المسجلين على قوائم نقابة الصحفيين الموريتانيين على 1200 صحفي، فيما وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات إلى قرابة 46 في المائة.



ويعد ولد الداه هو ثالث صحفي موريتاني يقود نقابة الصحفيين الموريتانيين التي تأسست عام 2009، وكان أول نقيب لها الصحفي الحسين ولد امدو، ليخلفه النقيب السابق أحمد سالم ولد المختار السالم عام 2013.

