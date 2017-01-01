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انتشال جثث 500 شخص بعد كارثة فيضانات سيراليون


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 20 غشت 2017 - 19:02



انتشال جثث 500 شخص بعد كارثة فيضانات سيراليون
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أعلنت مصادر طبية سيراليونية انتشال ما يقرب من 500 جثة من ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية التي اجتاحت العاصمة فريتاون.
 
وأوضحت مصادر إعلامية اليوم الأحد أن 600 شخص على الأقل في عداد المفقودين، مضيفة أن مسؤولي الإغاثة حذروا من أن فرص الوصول إلى ناجين تقل يوما بعد يوم.
 
ويقوم برنامج الغذاء العالمي وغيره من وكالات الأمم المتحدة للإغاثة بتقديم الإمدادات اللازمة من غذاء ودواء إلا أن الحكومة تقول إنها بحاجة إلى مزيد من الموارد.
 
وتواصل المنظمات الدولية وغير الحكومية عمليات الإغاثة للآف المشردين بهدف منع انتشار الأمراض التي تسببها عادة الفيضانات مثل الكوليرا والملاريا.
 
واعتبر الصليب الأحمر الدولي في جنيف أن حصيلة الفيضانات هي الأسوأ في التاريخ الحديث لسيراليون، إحدى الدول الأكثر فقرا في العالم.
 


الكلمات المفتاحية : سيراليون, فيضانات, كارثة
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