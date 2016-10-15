انسحاب التحالف من جلسات الحوار بعد تصريحات الناطق باسم الحكومة





أفادت مصادر خاصة ل " صحراء ميديا" أن ممثلي حزب التحالف الشعبي التقدمي في جلسات الحوار أعلنوا انسحابهم ،احتجاجا على تصريحات الناطق باسم الحكومة الأخيرة حول الدستور .





وكان الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ قد صرح الخميس الماضي أنه "لا عبرة بتحصين الدستور" الموريتاني ما دام الشعب يريد تغييره، مؤكداً أنه "لا وجود لمواد دستورية محصنة عن الشعب".





وحسب المصدر فان أعضاء الحزب اعتبروا تصريحات الوزير تدخلا حكوميا في مسار الحوار الجاري في قصر المؤتمرات حاليا ، بعد تمديده للمرة الثانية .





وسبق أن نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عزمه تعديل الدستور من أجل البقاء في الحكم، وقال في خطاب شعبي بمدينة النعمة، شرقي موريتانيا، يوم 03 مايو://0 الماضي: "لن أكون عقبة في وجه ترسيخ الديمقراطية بموريتانيا"، في إشارة إلى الولاية الرئاسية الثالثة.

