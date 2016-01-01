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انسحاب المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية ـ الأفريقية


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 18:19



انسحاب المغرب والسعودية والإمارات من القمة العربية ـ الأفريقية
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انسحبت اليوم الثلاثاء وفود المغرب والسعودية والإمارات المشاركة فى القمة العربية-الإفريقية بغينيا الاستوائية بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة وفد ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية"، في أعمال القمة.
 
و اعترض وزير شؤون الهجرة المغربي ورئيس الوفد المغربي المشارك أنيس بيرو وجود ما يسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية.

وبذل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي يرأس جلسة اجتماع وزراء خارجية القمة المستمر لليوم الثاني على التوالي، جهدا دبلوماسيا لإنقاذ الاجتماع الوزاري من الانهيار، غير أنه لم ينجح في ذلك في ظل تمسك الجانبين بمواقفهما المتباينة مما عزز عوامل انهيار القمة العربية الإفريقية، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء.
 
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هناك تباينا في الرؤى بين الجانبين حيث تتمسك الجامعة العربية بإبعاد وفد البوليزاريو من القمة، فيما تصر مفوضية الاتحاد الإفريقي على مشاركته، مدعومة من طرف الوفد الجزائري.
 
وأضافت تلك المصادر أن قمة التعاون العربي الإفريقي أصبحت مرهونة بتلك الأزمة التي خطفت الأضواء، فيما فشلت الدولة المضيفة من اتخاذ قرار لمنع وفد البوليزاريو كما فعلت الكويت في القمة الثالثة التي استضافتها في نوفمبر عام  2011.
 
وقال مصدر دبلوماسي إفريقي رفيع، إن انسحاب وفود المغرب والسعودية والإمارات من القمة تسبب في "إخلال كبير بأعمالها مما اضطر إلى رفع أعمال اجتماعات المجلس الوزاري إلى وقت لاحق لم يحدد".
 
وأضاف أن الدول الإفريقية ستعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث هذا الخلاف مع الدول العربية وبالمثل سيعقد رؤساء وفود الدول الثلاث المغرب والسعودية والإمارات اجتماعا لبحث الأزمة وإمكانية إيجاد حل لمواصلة أعمال القمة.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, العرب, القمة, المغرب, مالابو


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