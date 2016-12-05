انطلاق أعمال المنتدى الدولي للسلم والأمن في إفريقيا بداكار



احتضنت العاصمة السنغالية داكار، اليوم الاثنين، في المركز الدولي للمؤتمرات "عبدو ديوف"، النسخة الثالثة لمنتدى داكار الدولي ، الذي يناقش التحديات الأمنية التي تواجهها افريقيا.



ويشارك في أعمال الذي يدوم يومين عدد من الرؤساء الأفارقة يتقدمهم الرئيس النيجيري موهامادو بخاري، كما سيشارك وزير الدفاع الفرنسي جان إيفلي دريان ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد احمد ازيد بيه.



ويعدا هذا المنتدى لقاء دوليا سنويا يجمع كل الفاعلين والخبراء الأفارقة والدوليين المعنيين بقضايا السلم والأمن في إفريقيا، كما يهدف إلى خلق تجمع يضم أصحاب القرار في القارة والشركاء الدوليين.