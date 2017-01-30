انطلاق أنشطة أول نادٍ للفروسية في موريتانيا



انطلقت أنشطة نادي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التابع لجمعية التواصل الرياضي الموريتاني الإماراتي، مساء أمس الأحد في العاصمة نواكشوط.



وتم إطلاق الأنشطة بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بنواكشوط القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا أحمد عبد الله التكاوي، في مقر جمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.



وأكد الرئيس الشرفي لجمعية التواصل الرياضي الموريتاني الاماراتي الشاش ولد دي، في كلمة بالمناسبة، أن على الشباب العربي أن الهدف من إطلاق أنشطة النادي هو حث الشباب العربي على التوجه نحو الفروسية كرياضة عربية أصيلة.



واضاف أن الجمعية ستبذل جهدها للرفع من مستوى هذه الرياضة التي أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بتدريب الابناء عليها.



وقدم رئيس النادي محمد داود شروحا حول المراحل التي سبقت ميلاد الجمعية وما قامت به منذ تأسيسها من جهد لتدريب الأطفال على ركوب الخيل وتحويلهم من هواة إلى محترفين.

