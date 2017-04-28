انطلاق الأيام الاقتصادية التجارية التونسية الموريتانية‎





بدأت اليوم الجمعة في نواكشوط فعاليات الايام الاقتصادية التجارية التونسية، منظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي التونسي.



وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدى ولد مكناس أكدت خلال افتتاحها للفعاليات "أن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي في موريتانيا يجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين ويعزز دور الاستثمار في موريتانيا الذي يشهد تطورا ملحوظا، من خلال سن وعصرنة التشريعات المحفزة عليه.



وأوضحت منت مكناس أنما "تحقق من انجازات في مجالات البنى التحتية من طرق وموانئ واتصالات سيعزز هذا الاستثمار إضافة إلى ما توفره المنطقة الحرة في نواذيبو من عوامل تحفيزية هامة".



وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وكونكت الدولي سيكون له الدور الفعال في تطوير الدينانمكية الاقتصادية بين البلدين.





ومن جانبها قالت رئيسة كونكت الدولية مونيا جاكريم السعيدي "إن هذه الايام تعتبر فرصة سانحة للتعرف اكثر على فرص الاستثمار في تونس راجية أن تكون المنتجات التونسية تحظى باهتمام من طر ف الموريتانيين.

