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انطلاق الجلسة الأولى من الحوار الوطني الشامل


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 سبتمبر 2016 - 18:09



انطلاق الجلسة الأولى من الحوار الوطني الشامل
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انطلقت مساء اليوم الخميس الجلسة الأولى من الحوار الوطني الشامل، في قصر المؤتمرات الدولي بنواكشوط، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف المشهد السياسي، وفي ظل غياب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض.
 
وجرى الافتتاح بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول يحيى ولد حدمين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والنقابات العمالية.

وشهد قصر المؤتمرات إقبال كبير من طرف مئات المواطنين، أغلبهم من المجتمع المدني والمجموعات المحلية، بالإضافة إلى السياسيين والتجمعات الشبابية.

وكان من أبرز المعارضين الحاضرين رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد، بالإضافة إلى رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين، والقيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة محمد فال ولد بلال، الذي شارك بصفة شخصية.

 


الكلمات المفتاحية : الحكومة, الحوار, السياسية, المعارضة


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