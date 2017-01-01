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انطلاق الحملات الدعائية للتعديلات الدستورية


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 يوليوز 2017 - 00:43



انطلاق الحملات الدعائية للتعديلات الدستورية
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أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة على إطلاق الحملات الدعائية لاستفتاء الخامس من أغسطس المقبل على التعديلات الدستورية.

وانطلقت الحملة من ملعب ملح بمقاطعة توجني بمهرجان جماهري حضره إلى جانب الرئيس الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة.

وفى السياق ذاته انطلقت الحملة الانتخابية على مستوى الولايات الداخلية للوطن بتنظيم مهرجانات دعائية.
 

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الكلمات المفتاحية : حملة, دستور, ولد عبد العزيز
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