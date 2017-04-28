موريتانيا: احتفاء الدرك بدفعة "فياه ولد معيوف"

انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"

إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني

انطلاق الأيام الاقتصادية التجارية التونسية الموريتانية‎

الحزب الحاكم يتحرك لدعم تعديل الدستور

إقالة مدير شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة"

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني https://t.co/2IE3zMA8Qq
الجمعة 28 أبريل - 20:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إحالة متهمي "بي أم سي إي" إلى السجن المدني https://t.co/vgjvs5kUW5إحالة-متهمي-بي-أم-سي-إي-إلى-السجن-ا… https://t.co/KZpRMmJ3lo
الجمعة 28 أبريل - 20:42
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أبريل 2017 - 18:50



انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"
مواضيع ذات صلة

 

انطلقت اليوم الجمعة بنواكشوط، الفعاليات المخلدة للنسخة التاسعة لاسبوع الصم الذي ينظمه المنتدي الموريتاني للصم.
 

 نسخة هذا العام تنظم تحت شعار " من اجل شراكة في خدمة الصم " ، ويتضمن زيارات مفتوحة لمركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم الصم حيث مقر المنتدي، وورشة لمناقشة تشغيل ودمج الصم، بالاضافة الى يوم ترفيهي للأطفال، وانشطة أخري.

الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيديحي قال خلال افتتاحه لأسبوع الصم "إن تأهيل الأطفال الصم يحتاج جهودا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني، وهو ما يقوم به المنتدى الموريتاني للصم ضمن 45 منظمة غير حكومية تتلقى دعما سنويا من ميزانية الدولة، للمشاركة في دمج وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ."

بدوره رئيس المنتدي الموريتاني للصم محمد حبيب الله محمد موسى، استعرض تاريخ المنتدي والصعوبات التي واجهته حتي تمكن بفضل الدعم الحكومي، وجهود خيرين من دولة قطر من تشييد مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم الصم.
 

وأضاف أن تخليد هذا الاسبوع أصبح موعدا سنويا لاطلاق نشاطات ولقاءات تحسيسية وبرامج هادفة وورشات تعليمية لصالح الاشخاص الصم .


الكلمات المفتاحية : الصم, اليوم الوطني, فعاليات
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة