انطلاق الدورة التاسعة لـ"أسبوع الصم الموريتانيين"





انطلقت اليوم الجمعة بنواكشوط، الفعاليات المخلدة للنسخة التاسعة لاسبوع الصم الذي ينظمه المنتدي الموريتاني للصم.





نسخة هذا العام تنظم تحت شعار " من اجل شراكة في خدمة الصم " ، ويتضمن زيارات مفتوحة لمركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم الصم حيث مقر المنتدي، وورشة لمناقشة تشغيل ودمج الصم، بالاضافة الى يوم ترفيهي للأطفال، وانشطة أخري.



الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة محمد محمود ولد أحمد ولد سيديحي قال خلال افتتاحه لأسبوع الصم "إن تأهيل الأطفال الصم يحتاج جهودا مشتركة من الحكومة والمجتمع المدني، وهو ما يقوم به المنتدى الموريتاني للصم ضمن 45 منظمة غير حكومية تتلقى دعما سنويا من ميزانية الدولة، للمشاركة في دمج وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ."



بدوره رئيس المنتدي الموريتاني للصم محمد حبيب الله محمد موسى، استعرض تاريخ المنتدي والصعوبات التي واجهته حتي تمكن بفضل الدعم الحكومي، وجهود خيرين من دولة قطر من تشييد مركز الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لتعليم الصم.





وأضاف أن تخليد هذا الاسبوع أصبح موعدا سنويا لاطلاق نشاطات ولقاءات تحسيسية وبرامج هادفة وورشات تعليمية لصالح الاشخاص الصم .