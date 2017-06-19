انطلاق النسخة الثانية من المسابقة الإقليمية للقرآن الكريم



أطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا اليوم الاثنين النسخة الثانية من المسابقة الاقليمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم لنيل جائزة الرئيس الموريتاني.

ويشار فى هذه النسخة لتى تدوم أربعة أيام ثماني دول شملت المغرب، وتونس، والجزائر، وغامبيا، والسنغال، إضافة إلى ساحل العاج، والنيجر.



وأوضح وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود أن هذه الجائزة هي الأولى من نوعها في البلد منذ إنشاء الدولة وتعكس بجلاء الحرص على أن تظل مضامين القرآن قدوة للمجتمعات والشعوب ونموذجا حيا يحتذى في البناء والاعمار ونشر المحبة والتسامح.



وقال إن الوزارة تسعى من خلال العطاء المتميز لهذه الجائزة القيمة إلى التشجيع على تدارس القرآن العظيم خاصة بين صفوف الشباب المعرض أكثر لتأثيرات العولمة وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع وما يترتب على ذلك من انحراف في الفكر والسلوك.

