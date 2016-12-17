انطلاق النسخة السادسة من مهرجان تراث الصيد البحري





انطلقت أمس الجمعة بمدينة نواذيبو فعاليات النسخة السادسة من مهرجان تراث الصيد البحري تحت شعار" المحافظة علي مواردنا البحرية وترقيتها ضمان لتنميتنا" ، بالتعاون ما بين الولاية مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري لترسيخ ثقافة الصيد البحري والتعريف به وبدوره في التنمية الاقتصادية لموريتانيا.







وأوضح ابراهيم ولد محفوظ مكلف بمهمة في وزارة الصيد والاقتصاد البحري في كلمة بالمناسبة أن تنظيم مهرجان تراث الصيد البحري يهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للسكان ، مثمنا النجاحات التي حققها هذا المهرجان عبر نسخه المتتالية.





ودعا إلى توظيف الخبرات التنظيمية في هذا المجال حتى يكون لموريتانيا على غرار الدول ذات التقاليد البحرية مهرجان دولي للصيد يعزز مكانتها إقليميا ودوليا.







وجرى افتتاح المهرجان بحضور والي و حاكم نواذيبو والعمدة المساعدة لبلديتها وقائد المنطقة العسكرية الاولى والأمين العام لمركز تنظيم سلطة منطقة نواذيبو الحرة ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية وممثلي المصالح الجهوية في المدينة.

