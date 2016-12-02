انطلاق النسخة 29 من مهرجان نصرة النبي عليه الصلاة والسلام





أطلق التجمع الثقافي الاسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا بالتعاون مع الايسيسكو اليوم الجمعة النسخة 29 من المهرجان السنوي لنصرة المصطفي صلى الله عليه وسلم.



وتناقش الندوة التي تدوم ثلاثة أيام بمشاركة وفود من الدول الاسلامية مواضع من بينها البعد التربوي في الرسالة المحمدية، البعد الاخلاقي لهذه الرسالة، الأخلاق الفاضلة طريق للدعوة في العصر الراهن، و الاستهزاء بالجناب النبوي وسبل مواجهته.



وأكد وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي أحمد ولد أهل داود في كلمة له على أهيمة العمل الذي يقوم به التجمع الثقافي الاسلامي في سبيل نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشر المحبة والسلم والتعاون.



وأضاف الوزير أن الآمال معلقة على ما سيصدر عن هذا المؤتمر من مقتراحات وتوصيات ستساهم دونما شك في إثراء الساحة الاسلامية والثقافية، مرحبا بكل المشاركين من ضيوف كرام وعلماء وباحثين ورجال فكر.



ودعا الجميع إلى دراسة السيرة النبوية وتدريسها للاطفال ليتسنى لهم التعلق بالجناب النبوي ومحبته عليه أزكى الصلاة والتسليم .



بدوره، أشاد رئيس التجمع الثقافي الاسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا محمد الحافظ ولد أنحوي بتنظيم هذه التظاهرة في شهر تميز عن باقي شهور السنة بمولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا الوفود المشاركة على تلبية الدعوة وتجشم عناء السفر لحضورها.



أما مدير مركز الايسيسكو الاقليمي في نواكشوط محمد سيد أحمد فال فقد قال إن هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة لأن مواضيعها تتناول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، معربا عن دعم المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة لكل الانشطة ذات الصلة.

